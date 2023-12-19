Война с российскими оккупантами унесла жизнь солдата ВСУ Михаила Кияшко из Закарпатской области. Военнослужащий защищал страну на южном направлении фронта и погиб от взрыва. О потере сообщил председатель Полянского сельского совета Иван Дрогобецкий.

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Погиб, защищая Украину

Защитник Украины Михаил Николаевич Кияшко родился в 1993 году. Он был родом из села Поляна Мукачевского района.

В ряды Сил обороны мужчина без колебаний стал с началом полномасштабного вторжения агрессора.

Он отважно защищал родную землю и боролся за мирное небо в Украине. До последней минуты своей жизни боролся с врагом для мирного будущего Украины,

– отметил чиновник.

Военный погиб 15 декабря 2023 года в результате взрыва на взрывном устройстве в районе села Каменское Запорожской области.

Справка! Будут прощаться с защитником Украины сегодня, 19 декабря. Церемония прощания начнется в родном доме воина в 14:00, после чего начнется церемония похорон в 14:30 в православном храме села Поляна.

Земляков попросили отдать свое последнюю дань уважения и достойно провести в последний путь украинского защитника.

От коллектива Полянского сельского совета и всех жителей общества выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Михаила Кияшко. Вечная память и уважение Герою Украины!,

– добавил председатель Полянского сельсовета.

Отдали жизнь за Украину