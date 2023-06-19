Последний бой защитника состоялся в районе Константиновки Донецкой области. О потере сообщил глава Килийской объединенной тергромады Вячеслав Чернявский.

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Навеки 44 года

Сергей Валерьевич Сергеев родился 9 декабря 1978 года. Он проживал в городе Килия Измаильского района Одесской области.

Где именно служил военный и обстоятельства его смерти не уточняются.

Не может не болеть открытая рана у всего общества, потому что гибнут лучшие, молодые ребята… Больно говорить об этом… Выражаю искренние соболезнования в безграничном горе родным и близким погибшего воина. Уважаем память Героя, который ценой собственной жизни боролся за будущее для нас,

– написал Чернявский.

Чиновник отметил, что воин отдал свою жизнь, не изменив ни себе, ни Родине.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и знакомым погибшего защитника.

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