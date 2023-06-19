Там продолжаются напряженные бои. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Что происходит на Востоке
По словам Маляр, враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу. Фиксируют высокую активность вражеских обстрелов.
Продолжаются горячие бои. Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления. Поэтому сконцентрировал на Востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых,
– рассказала заместитель министра.
Она подытожила, что украинские войска мужественно действуют в условиях преимущества врага в силах и средствах и не дают оккупантам продвигаться.
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Украинское наступление продолжается: коротко
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на прошлой неделе украинские защитники как наступали, так и оборонялись. В частности, ВСУ продолжают активные наступательные действия на Таврическом направлении. В свою очередь, у Бахмута интенсивность боев несколько снизилась.
- 19 июня стало известно об очередной освобожденной от российских оккупантов деревне – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним под контроль Украины вернулись 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
- В то же время российские оккупанты начали перебрасывать свои войска с левобережья. Таким образом, они пытаются усилить Запорожское и Бахмутское направления.
- Оккупанты изрядно опасаются контрнаступления ВСУ. Как сообщала британская разведка, россияне существенно увеличили количество ударных вертолетов на Юге Украины.
- Стоит отметить, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия понесла катастрофические потери. По состоянию на 19 июня на "концерт Кобзона" уже отправились 220 450 российских захватчиков.