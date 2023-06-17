Сколько бы вертолетов не привлекла Россия, их все равно "минуснут" герои ВСУ. К слову, за прошедшие сутки украинские военные сбили на Донетчине российский Ка-52 – один из самых дорогих российских вертолетов.

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Что говорит разведка Великобритании

В Минобороны Великобритании опубликовали новые данные, полученные от разведки страны. Говорится, что Россия стянула на Юг Украины больше ударных вертолетов. Причиной стало контрнаступление воинов ВСУ.

Новые вертолеты страна-террористка привлекла в Бердянск. В разведке Великобритании подчеркнули, что в настоящее время город с линией фронта разделяет около 100 километров.

К сожалению, Россия все же имеет преимущество в небе, ведь больше, чем Украина, самолетов и вертолетов. В то же время продолжается активная работа над расширением коалиции F-16 для Украины.

Важно! С начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали уже 314 российских самолетов и 302 вертолета. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.