Наталья Галибаренко – глава миссии Украины при НАТО – в интервью 24 Каналу заметила, что готовить украинских пилотов для F-16 стоило еще год назад. Тогда сейчас было бы гораздо проще.

Обратите внимание Это, вероятно, трудности перевода, – Игнат о начале обучения украинских пилотов на F-16

Знаете, иногда я вспоминаю, как еще год назад мы поднимали вопрос о поставках F-16, и основной аргумент, который мы слышали – это неподготовленные пилоты. Если бы мы начали готовить пилотов год назад, то сегодня такого аргумента уже не было бы, у нас уже были бы подготовлены пилоты и остались бы только поставки истребителей,

– подчеркнула Галибаренко.

Она добавила, что с повышением градуса противостояния принимают определенные решения по поставкам оружия, которые раньше были невозможны. Перед предстоящим саммитом в Вильнюсе Украина ставит масштабные задачи.

Относительно F-16 есть положительные новости

Алексей Резников ранее озвучил положительные новости по F-16. Официальный Киев уже получил обязательство от партнеров, что скоро начнется подготовка украинских пилотов. Лидерами стали Нидерланды и Дания. Кроме того, хорошие новости озвучили партнеры из Швеции.