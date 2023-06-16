Наталія Галібаренко – очільниця місії України при НАТО – в інтерв'ю 24 Каналу зауважила, що готувати українських пілотів для F-16 варто було ще рік тому. Тоді зараз було б набагато простіше.

Зверніть увагу Це, ймовірно, труднощі перекладу, – Ігнат про початок навчання українських пілотів на F-16

Знаєте, іноді я згадую, як ще рік тому ми порушували питання про постачання F-16, і основний аргумент, який ми чули – це непідготовлені пілоти. Якби ми почали готувати пілотів рік тому, то на сьогодні такого аргументу вже не було б, у нас вже були б підготовлені пілоти й залишилося б тільки постачання винищувачів,

– наголосила Галібаренко.

Вона додала, що з підвищенням градусу протистояння ухвалюють певні рішення щодо постачання зброї, які раніше були неможливими. Перед майбутнім самітом у Вільнюсі Україна ставить масштабні завдання.

Щодо F-16 є позитивні новини

Олексій Резніков раніше озвучив позитивні новини щодо F-16. Офіційний Київ вже отримав зобов'язання від партнерів, що скоро розпочнеться підготовка українських пілотів. Лідерами стали Нідерланди та Данія. Окрім того, гарні новини озвучили партнери зі Швеції.