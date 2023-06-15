Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу зазначив, що наразі мовиться лише про узгодження термінів та місця навчання наших пілотів. За його словами, цей процес доволі непростий та розтягнутий.

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Ігнат відреагував на заяву про початок навчання пілотів на F-16

Речник розповів, що наразі українські пілоти ще не почали навчання в Європі на літаках F-16. Він припустив, що заява генсека НАТО могли вирвати з контексту.

Я чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі (Столтенберг - 24 Канал), який зараз процес відбувається. Можливо, десь в заяві є труднощі перекладу,

– зауважив Ігнат.

Попри це, він наголосив, що українські фахівці, які працюють у сфері авіації вже давно проходять навчання в Європі. Зокрема, це й офіцери пошуково-рятувального забезпечення, бойового управління тощо.

"Це не пілоти, які керують літаками, а це ті, хто забезпечує цей процес на різних етапах і напрямках", – сказав Ігнат.

Наостанок речник розповів, що він розуміє бажання українців, щоб наші пілоти вже змогли поїхати на навчання та якомога швидше звідти повернулися. Однак цей процес лише у стадії готовності.

Зверніть увагу! Напередодні, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, перед черговим засіданням "Рамштайну" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував союзникам за ініціативу з тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Він зауважив, що їхня підготовка вже розпочалася і навіть виділив ініціативу Данії, яка буцімто перша прийме наших пілотів.

Генерал Міллі прокоментував передачу літаків F-16 Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час брифінгу прокоментував, коли саме Україна зможе отримати західні винищувачі. За його словами, наразі не доцільно говорити про якісь конкретні терміни.

Зараз нам щось зарано говорити про те, коли можна буде F-16 долучити до бою в Україні,

– зауважив американський генерал.

Міллі також підкреслив, що союзники зараз більше зосереджені на тому, щоб постачати в Україну більше систем протиповітряної оборони. Наостанок він зазначив, що лише після того, можна говорити про F-16.

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