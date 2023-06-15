Про це заявив Єнс Столтенберг, прибувши на засідання міністрів оборони Альянсу. Зустріч генсека НАТО із журналістами транслює телемарафон, передає 24 Канал.

Дивіться також "Рамштайн13" от-от розпочнеться: що крім винищувачів для України обговорюватимуть міністри

Генсек привітав рішення кількох союзників НАТО забезпечити тренування українських пілотів на західних винищувачах. Столтенберг окремо подякував Данії за підготовку плану тренувань українських пілотів.

"Це показує, що Данія є країною, яка відіграє важливу роль і продовжує відігравати важливу роль у наданні важливої підтримки Україні", – додав він.

Навчання пілотів вже почалося

Столтенберг зазначив, що навчання українських пілотів вже почалося.

Це важливо, і це дозволить нам на пізнішій стадії ухвалити рішення про поставку літаків четвертого покоління, зокрема F-16. Це означає, що ми зможемо надати літаки, бо пілоти вже будуть готові,

– зазначив він.

Натомість Столтенберг підкреслив, що точно говорити, коли будуть ухвалені рішення про поставку літаків зарано.

Цікаво! Кілька країн Альянсу вже ухвалили рішення щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Їх планують розпочати вже цього літа.

F-16 для України

Раніше Джо Байден оголосив про історичне рішення – Сполучені Штати Америки надаватимуть навчання українським пілотам з управління винищувачами четвертого покоління F-16.

У світлі цього рішення країни-члени НАТО оголосили про створення коаліції винищувачів. Наразі до цієї коаліції приєдналися вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше заявляв, що навчання буде відбуватися кількома хвилями. За його словами, перші групи уже сформовані.

У світлі цього рішення країни-члени НАТО оголосили про створення коаліції винищувачів. Наразі до цієї коаліції приєдналися вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.