Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, на саміті вдалось зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління.

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Будуть не лише F-16

Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн: Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу,

– заявив Жовква.

Він додав, що українських льотчиків готуватимуть до польотів не лише на F-16, а й на інших західних винищувачах.

Крім того, Жовква стверджує, що досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів.

Ці та інші деталі обговорять вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Україна і західні винищувачі: коротко