Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, на саміті вдалось зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління.
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Будуть не лише F-16
Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн: Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу,
– заявив Жовква.
Він додав, що українських льотчиків готуватимуть до польотів не лише на F-16, а й на інших західних винищувачах.
Крім того, Жовква стверджує, що досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів.
Ці та інші деталі обговорять вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Україна і західні винищувачі: коротко
- Нещодавно стало відомо, що Велика Британія першою навчатиме українських пілотів на західних літаках. Україна готова відправити на навчання 20 військових.
- У Міністерстві оборони повідомляли, що Україні необхідно для деокупації територій близько 48 сучасних винищувачів.
- Своєю чергою, начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил Сергій Голубцов вважає, що Україні треба розробити комплексний підхід для зберігання F-16, оскільки просто десь заховати їх не вийде.