Видання пише, що Україна нібито готова відправити на навчання перших 20 військових. Зазначають, що вони усі добре володіють англійською мовою, тому засвоєння курсу триватиме швидше.

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Що включатиме підготовка

Це буде базова наземна підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки керувати F-16 (або іншими літаками),

– сказав речник британського уряду.

Тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" включатиме тренажери та реальні літаки.

Видання стверджує, що, за даними ВПС США, українські льотчики можуть завершити навчання за чотири місяці. Проте деякі експерти очікують, що навчання України буде довшим, ніж зазвичай.

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