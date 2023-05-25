Видання пише, що Україна нібито готова відправити на навчання перших 20 військових. Зазначають, що вони усі добре володіють англійською мовою, тому засвоєння курсу триватиме швидше.
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Що включатиме підготовка
Це буде базова наземна підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки керувати F-16 (або іншими літаками),
– сказав речник британського уряду.
Тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" включатиме тренажери та реальні літаки.
Видання стверджує, що, за даними ВПС США, українські льотчики можуть завершити навчання за чотири місяці. Проте деякі експерти очікують, що навчання України буде довшим, ніж зазвичай.
F-16 для України: що відомо
- Президент США Джо Байден погодив постачання Україні винищувачів F-16. Першими про роботу над створенням коаліції винищувачів для України та готовність навчати наших пілотів заявили прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте.
- Після їхньої заяви до відповідної ініціативи приєдналась низка інших країн, зокрема Португалія, Данія та США.
- Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що терміни постачання літаків залежать від багатьох факторів. Попри це, він вірить, що цей процес наші союзники не будуть затягувати.
- Варто додати, що радник міністра оборони Юрій Сак зазначив, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16. За його словами, наразі країна до середини 2024 року буде використовувати 24 своїх винищувачі F-16. А після цього вони будуть доступні для іншого призначення, зокрема, для продажу.