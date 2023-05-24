Наразі українська сторона намагається пришвидшити процес отримання винищувачів F-16. Про це Андрій Єрмак розповів в ефірі національного марафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна отримає літаки F-16: як росіяни намагаються самозаспокоїтися через це

Коли Україна зможе отримати західні винищувачі

Єрмак зазначив, що терміни постачання літаків залежать від багатьох факторів. Попри це, він вірить, що цей процес наші союзники не будуть затягувати.

Я дуже сподіваюся, що мовиться не про дуже великий термін, а про місяці,

– запевнив Єрмак.

Він також наголосив, що українська влада зробить усі необхідні кроки доволі швидко. За його словами, тренування наших пілотів на F-16 може розпочатись вже "найближчими тижнями або днями".

Які країни першими доставлять F-16 в Україну

Єрмак пояснив, що першочергово західні винищувачі F-16 нададуть наші союзники, що вже заявили про готовність їх постачати, зокрема це Британія та Нідерланди. Згодом до цього переліку зможуть приєднатися й Сполучені Штати.

Зверніть увагу! Першими про роботу над створенням коаліції винищувачів для України та готовність навчати наших пілотів заявили прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте. Після їх заяви до відповідної ініціативи приєдналась низка інших країн, зокрема Португалія, Данія та США.

Що відомо про передачу Україні літаків F-16