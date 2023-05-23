Про це сказав радник міністра оборони Юрій Сак. За його словами, "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".

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Наразі Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року. Після цього вони доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу,

– повідомив представник міністерства оборони Нідерландів.

У Нідерландів також є ще 18 F-16, "які більше не використовуються в бойових діях" і "також можуть бути передані в інше місце призначення".

За словами представника Міноборони Нідерландів, 12 із цих 18 спочатку планували передати приватній компанії, але передачу було відкладено.

Зверніть увагу! Вчора, 22 травня, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться дуже скоро.

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