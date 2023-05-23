Про це сказав радник міністра оборони Юрій Сак. За його словами, "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".
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Наразі Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року. Після цього вони доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу,
– повідомив представник міністерства оборони Нідерландів.
У Нідерландів також є ще 18 F-16, "які більше не використовуються в бойових діях" і "також можуть бути передані в інше місце призначення".
За словами представника Міноборони Нідерландів, 12 із цих 18 спочатку планували передати приватній компанії, але передачу було відкладено.
Чи отримає Україна винищувачі F-16: актуально
- У Пентагоні вважають, що передача Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців.
- За даними Повітряних силах ЗСУ, на початковому етапі Україна може отримати від міжнародних партнерів кілька десятків F-16.
- За словами Юрія Сака, Україна хоче одержати від союзників від 40 до 50 літаків.