Так, необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські військово-повітряні сили зможуть літати на західних літаках у великій кількості. Зауважимо, що у США заявляли, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для Вашингтона.

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Постачання F-16 – питання місяців

Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для доставки винищувачів F-16 в Україну знадобиться "у кращому випадку кілька місяців".

Адміністрація надала кілька деталей плану оснащення українських ВПС реактивними літаками американського виробництва чи іншими літаками четвертого покоління, наприклад, хто надасть літаки або де це відбудеться. Американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі.

Це розробляється, і Україна, очевидно, зацікавлена в отриманні такого роду можливостей,

– зазначив Кендалл.

Він наголосив, що знадобиться щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16. І необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості.

"Ми ні за яких обставин не збираємося передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в руки ВПС України менш ніж за кілька місяців", – додав Кендалл.

Але це все ще відносно швидкий графік, оскільки, за словами представника ВПС США, на підготовку нового американського пілота на літаку зазвичай йде понад два роки.

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