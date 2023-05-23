Так, необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские военно-воздушные силы смогут летать на западных самолетах в большом количестве. Отметим, что в США заявляли, что поставка Украине истребителей F-16 является приоритетом для Вашингтона.

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Поставки F-16 – вопрос месяцев

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится "в лучшем случае несколько месяцев".

Администрация предоставила кое-какие детали плана оснащения украинских ВВС реактивными самолетами американского производства или другими самолетами четвертого поколения, например, кто предоставит самолеты или где это произойдет. Американский персонал будет участвовать в обучении вместе с союзниками и партнерами в Европе.

Это разрабатывается, и Украина, очевидно, заинтересована в получении такого рода возможностей,

– отметил Кендалл.

Он подчеркнул, что понадобится по меньшей мере "несколько месяцев", прежде чем у Украины будет возможность эксплуатировать F-16. И необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

"Мы ни в коем случае не собираемся передать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины менее чем через несколько месяцев", – добавил Кендалл.

Но это еще относительно быстрый график, поскольку, по словам представителя ВВС США, на подготовку нового американского пилота на самолете обычно уходит более двух лет.

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