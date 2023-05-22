Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство его страны может начать обучение украинских пилотов "уже в ближайшее время". В то же время, он не назвал конкретной даты или срока начала обучения украинских пилотов.

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Нидерланды планируют проконсультироваться с партнерами из ЕС

Вопке Хукстра отметил, что "планирует проконсультироваться со своими коллегами из ЕС по этому вопросу". При этом глава МИД Нидерландов намекнул, что его страна может быстро перейти к реализации решения по обучению пилотов.

Но всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро приступали к реализации,

– сказал министр.

Также глава МИД Нидерландов уточнил, что его страна "тесно сотрудничает с Данией, Норвегией и Бельгией по обучению украинских пилотов".

В Дании нет "твердой позиции" по F-16

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что его страна остается открытой для идеи предоставления Украине истребителей F-16, но твердая позиция еще не выработана, информирует The Guardian.

"Нет смысла учить кого-то управлять самолетом, если вы заранее решили, что ему никогда не будет позволено летать самолетом. С другой стороны, из этого нельзя заключить, что мы приняли решение о безвозмездной передаче самолетов", – сказал он.

Украина получит самолеты F-16