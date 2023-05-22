Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство его страны может начать обучение украинских пилотов "уже в ближайшее время". В то же время, он не назвал конкретной даты или срока начала обучения украинских пилотов.
Смотрите также Когда у нас будут F-16, мы выигрываем эту войну, – Игнат
Нидерланды планируют проконсультироваться с партнерами из ЕС
Вопке Хукстра отметил, что "планирует проконсультироваться со своими коллегами из ЕС по этому вопросу". При этом глава МИД Нидерландов намекнул, что его страна может быстро перейти к реализации решения по обучению пилотов.
Но всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро приступали к реализации,
– сказал министр.
Также глава МИД Нидерландов уточнил, что его страна "тесно сотрудничает с Данией, Норвегией и Бельгией по обучению украинских пилотов".
В Дании нет "твердой позиции" по F-16
Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что его страна остается открытой для идеи предоставления Украине истребителей F-16, но твердая позиция еще не выработана, информирует The Guardian.
"Нет смысла учить кого-то управлять самолетом, если вы заранее решили, что ему никогда не будет позволено летать самолетом. С другой стороны, из этого нельзя заключить, что мы приняли решение о безвозмездной передаче самолетов", – сказал он.
Украина получит самолеты F-16
- Владимир Зеленский в мае провел европейское турне, одной из главных целей которого было формирование авиационной коалиции. На полях саммита G7 президент США Джо Байден заявил, что Америка присоединится к авиационной коалиции.
- По словам Байдена, США будут тренировать украинских пилотов. Решение Вашингтона было самым важным, ведь развязало руки другим странам по передаче американских самолетов F-16.
- В США пока не приняли решение, будут ли передавать Украине F-16 из своих запасов. Важным условием передачи F-16 есть то, что Украина не будет использовать самолеты для ударов по территории России.
- В Воздушных Силах ВСУ отметили, что Украине не нужны F-16, чтобы сбивать цели на территории России. Напротив, истребители станут частью ПВО Украины и оттеснят авиацию противника.
- Следует отметить, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов уже началась.