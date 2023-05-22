Подробности рассказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом Совета министров ЕС в Брюсселе.

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Это была хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую нужно было сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине оружие такого рода,

– отметил высокий представитель ЕС.

Ранее США дали "зеленый свет" для третьих стран, которые могут объединить усилия по поставке Украине боевых самолетов F-16.

Что известно о подготовке наших пилотов

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о готовности приступить к обучению украинских пилотов. О типах летательных аппаратов, на которых будут учить украинцев, он ничего не сказал.

После переговоров Риши Сунака и премьера Нидерландов Даунинг-стрит распространила заявление, из которого можно заключить, что Британия будет прилагать усилия для получения Украиной F-16, но пилотов будет готовить на неназванном типе истребителей.

Почему Украине нужны именно истребители F-16

Истребители F-16 могут производить удары по наземным целям разными типами оружия, а также могут стать частью ПВО, чтобы защитить небо над Украиной. Украина хочет получить именно истребители F-16, ведь они многофункциональны. Пилоты смогли бы выполнять на этих самолетах как боевые задания, так и усилить защиту неба.

Именно поэтому Владимир Зеленский и настаивал на создании коалиции истребителей. К ней уже присоединились Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны. Создание такой коалиции – уже большой шаг для Украины. Дискуссии о возможном предоставлении ВСУ боевых самолетов продолжаются уже несколько месяцев, но до сих пор о подготовке летного состава говорили как о чем-то потенциально возможном.