Это 24 Каналу допустил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, F-16 могут сыграть немаловажную роль, но основная работа ляжет на другие силы.

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"По самому оптимистичному сценарию мы можем получить самолеты до конца года. Поэтому если они и сыграют активную роль, то это уже будет "вишенка на торте" – в заключительную фазу войны, когда другие силы, в том числе дальнобойное оружие, ракеты, артиллерия, выполнят основной участок работы", – сказал Мусиенко.

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Военный обозреватель подчеркнул, что самолеты точно будут, но это будет, как минимум, вторая – третья фаза украинского наступления. До этого времени открытым остается вопрос резервов, танков, брони – какие задачи выполнять им до октября – ноября. К тому же нужно учитывать погодные условия.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина уже обсуждает логистические вопросы по передаче западных истребителей. Процесс затягивается через бюрократизм, присущий странам Европы и США.

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