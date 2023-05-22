Это 24 Каналу допустил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, F-16 могут сыграть немаловажную роль, но основная работа ляжет на другие силы.

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"По самому оптимистичному сценарию мы можем получить самолеты до конца года. Поэтому если они и сыграют активную роль, то это уже будет "вишенка на торте" – в заключительную фазу войны, когда другие силы, в том числе дальнобойное оружие, ракеты, артиллерия, выполнят основной участок работы", – сказал Мусиенко.

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Военный обозреватель подчеркнул, что самолеты точно будут, но это будет, как минимум, вторая – третья фаза украинского наступления. До этого времени открытым остается вопрос резервов, танков, брони – какие задачи выполнять им до октября – ноября. К тому же нужно учитывать погодные условия.

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