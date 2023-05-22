Це 24 Каналу припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, F-16 можуть зіграти важливу роль, але основна робота ляже на інші сили.
Дивіться також Чи передаватимуть США винищувачі F-16 Україні: що кажуть в Білому домі
"За найоптимістичнішим сценарієм ми можемо отримати літаки до кінця року. Тому якщо вони й зіграють активну роль, то це вже буде "вишенька на торті" – у завершальну фазу війни, коли інші сили, зокрема далекобійна зброя, ракети, артилерія, виконають основну ділянку роботи", – сказав Мусієнко.
Коли Україна отримає винищувачі F-16: дивіться відео
Початок наступу визначать Сухопутні війська ЗСУ
Військовий оглядач наголосив, що літаки точно будуть, але це буде як мінімум друга – третя фаза українського наступу. До того відкритим залишається питання резервів, танків, броні – які завдання виконувати їм до жовтня – листопада. До того ж потрібно зважати на погодні умови.
F-16 Україні: останні новини
- Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що Сполучені Штати готуватимуть українських пілотів керувати винищувачами F-16.
- Союзники України сформували "коаліцію винищувачів". Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його уряд працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.
- Німеччина не планує долучатись до "коаліції винищувачів", бо, на думку її лідерів, питання нібито не стоїть так гостро.
- Враховуючи ресурси Данії та Нідерландів, ЗСУ можуть отримати одну – дві ескадрильї винищувачів, тобто загалом від 24 до 36 літаків F-16.