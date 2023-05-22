Це 24 Каналу припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, F-16 можуть зіграти важливу роль, але основна робота ляже на інші сили.

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"За найоптимістичнішим сценарієм ми можемо отримати літаки до кінця року. Тому якщо вони й зіграють активну роль, то це вже буде "вишенька на торті" – у завершальну фазу війни, коли інші сили, зокрема далекобійна зброя, ракети, артилерія, виконають основну ділянку роботи", – сказав Мусієнко.

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Військовий оглядач наголосив, що літаки точно будуть, але це буде як мінімум друга – третя фаза українського наступу. До того відкритим залишається питання резервів, танків, броні – які завдання виконувати їм до жовтня – листопада. До того ж потрібно зважати на погодні умови.

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