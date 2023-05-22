Це 24 Каналу припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, F-16 можуть зіграти важливу роль, але основна робота ляже на інші сили.

Дивіться також Чи передаватимуть США винищувачі F-16 Україні: що кажуть в Білому домі

"За найоптимістичнішим сценарієм ми можемо отримати літаки до кінця року. Тому якщо вони й зіграють активну роль, то це вже буде "вишенька на торті" – у завершальну фазу війни, коли інші сили, зокрема далекобійна зброя, ракети, артилерія, виконають основну ділянку роботи", – сказав Мусієнко.

Коли Україна отримає винищувачі F-16: дивіться відео

Початок наступу визначать Сухопутні війська ЗСУ

Військовий оглядач наголосив, що літаки точно будуть, але це буде як мінімум друга – третя фаза українського наступу. До того відкритим залишається питання резервів, танків, броні – які завдання виконувати їм до жовтня – листопада. До того ж потрібно зважати на погодні умови.

F-16 Україні: останні новини

  • Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що Сполучені Штати готуватимуть українських пілотів керувати винищувачами F-16.
  • Союзники України сформували "коаліцію винищувачів". Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його уряд працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.
  • Німеччина не планує долучатись до "коаліції винищувачів", бо, на думку її лідерів, питання нібито не стоїть так гостро.
  • Враховуючи ресурси Данії та Нідерландів, ЗСУ можуть отримати одну – дві ескадрильї винищувачів, тобто загалом від 24 до 36 літаків F-16.