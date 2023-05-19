Про це розповів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Також цю інформацію прокоментував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Українських пілотів навчатимуть на F-16

Сунак заявив, що Велика Британія вітає заяву США про схвалення підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Велика Британія працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність. Ми стоїмо разом,

– заявив глава британського уряду.

Єрмак в ефірі національного телемарафону зауважив, що 19 травня офіційно створили коаліцію літаків, над якою працювала команда президента.

"Та подія, над якою працювала команда Президента України, нарешті офіційно сьогодні сталася... Але вже від сьогодні можна сказати офіційно про створення коаліції літаків", – зазначив керівник ОП.

За його словами, це говорить про те, що наша держава дуже скоро матиме все необхідне, щоб захистити своє небо, міста та громадян.

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Надання F-16 Україні: коротко