Як зазначають журналісти, США та союзники таки планують надати Україні F-16. Що цікаво, винищувачі можуть надходити до нашої держави не обов'язково з Вашингтона.

Читайте також Вже практично вирішено, – в ОП спрогнозували терміни передачі Києву літаків F-16

Терміни передачі F-16 усе ще незрозумілі

Про плани передати винищувачі заявив високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена. Водночас слід розуміти, що достеменно незрозуміло, коли саме наша держава отримає F-16.

Видання зазначає, що чиновник заявив, що літаки не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу України проти Росії. Відомо, що впродовж найближчих місяців США та союзники "вирішать, коли фактично надавати винищувачі, скільки ми надамо та хто їх надасть", – зазначив він.

Зауважимо, що стало відомо про плани передати винищувачі після того, як Джо Байден 19 травня звернувся до лідерів G7. Їх він проінформував, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на повітряних суднах F-16.

Дискусії про вдосконалення українських ВПС відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України,

– зазначив чиновник.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський неодноразово прохав США передати Україні винищувачі F-16. Досі президент США Джо Байден відмовляв главі нашої держави. До прикладу, у лютому під час інтерв'ю він заявив, що консультації продемонстрували, що Києву F-16 на той момент не були потрібними. Тоді він виключав передачу повітряних суден.

Як Зеленський відреагував на нове рішення Байдена

Своєю реакцією на рішення президента США Володимир Зеленський відреагував у твітері. Він привітав "історичне рішення США та Байдена". За словами глави української держави, це дозволить суттєво зміцнити наше військо у небі.

Президент України зауважив, що розраховує на обговорення практичної реалізації рішення Джо Байдена під час саміту G7, який проходить у Хіросімі.

Зауважимо, що навчання наших пілотів може тривати кілька місяців. Крім того, воно проходитиме не у США. Швидше за все, опановувати F-16 оборонці нашого неба будуть в Європі. Водночас американський персонал братиме у цьому участь.