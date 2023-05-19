Как отмечают журналисты, США и союзники планируют предоставить Украине F-16. Что интересно, истребители могут поступать в наше государство не обязательно из Вашингтона.

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Сроки передачи F-16 все еще неясны

О планах передать истребители заявил высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена. В то же время следует понимать, что точно непонятно, когда именно наше государство получит F-16.

Издание отмечает, что чиновник заявил, что самолеты не будут использоваться для предстоящего контрнаступления Украины против России. Известно, что в ближайшие месяцы США и союзники "решат, когда фактически предоставлять истребители, сколько предоставлять и кто их предоставит", – отметил он.

Заметим, что стало известно о планах передать истребители после того, как Джо Байден обратился к лидерам G7 19 мая. Он проинформировал их, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на воздушных судах F-16.

Дискуссии об усовершенствовании украинских ВВС отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины,

– отметил чиновник.

Напомним, что Владимир Зеленский не раз просил США передать Украине истребители F-16. До сих пор президент США Джо Байден отказывал главе нашего государства. К примеру, в феврале во время интервью он заявил, что консультации продемонстрировали, что Киеву F-16 на тот момент не были нужны. Тогда он исключал передачу воздушных судов.

Как Зеленский отреагировал на новое решение Байдена

Своей реакцией на решение президента США Владимир Зеленский отреагировал в твиттере. Он приветствовал "историческое решение США и Байдена". По словам главы украинского государства, это позволит существенно укрепить наше войско в небе.

Президент Украины отметил, что рассчитывает на обсуждение практической реализации решения Джо Байдена во время проходящего в Хиросиме саммита G7.

Заметим, что обучение наших пилотов может занять несколько месяцев. Кроме того, оно будет проходить не в США. Скорее всего, обучаться на F-16 защитники нашего неба будут в Европе. В то же время американский персонал будет в этом участвовать.