Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, сегодня Украина уже обсуждает логистические вопросы передачи западных истребителей.

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Украина получит F-16

Подоляк рассказал, что процесс затягивается из-за бюрократизма, присущего странам Европы и США. Конечному решению предшествует долгое обсуждение, взвешивание рисков, но в конечном случае все равно принимается в пользу Украины.

Я хочу, чтобы вы осознали это – это уже практически принятые решения. Союзники осознают, что нам передадут нам все необходимое оружие, включая F-16,

– заверил советник главы ОПУ.

Решения о танках и ракетах приняли также не сразу

Он напомнил, что полгода назад Украина только начала разговоры о танковой коалиции. На начальном этапе также возникали трудности, какие дадут танки ВСУ, будут ли среди них танки западного производства.

"Так же было с ракетами Storm Shadow, которые дала Великобритания, и теперь это открывает двери к передаче ракет другими странами, как Франция, и на большую дальность – не только 290, но и 500 километров. Очень странно будет выглядеть, что одна страна поддерживает Украину до конца, а другая нет", – отметил Подоляк.

Зачем Украине западная авиация

Подоляк добавил, что сегодня Россия демонстративно использует тактическую авиацию, чтобы подходить к нашим границам и выстреливать авиационные бомбы. Оккупанты используют ПВО С-300 для ударов по городам и селам. Этому может противостоять эффективная система ПВО.

"Мы уже доказали, что можем эффективно противостоять ракетным атакам. Но ключевым компонентом является истребитель F-16. К тому же, эти самолеты нужны, чтобы поддерживать контрнаступление и нивелировать единственное преимущество российской армии – количество авиации", – подчеркнул он.

Что известно о передаче Украины F-16