Об этом рассказали в издании, ссылаясь на представителей Министерства обороны США. В Пентагоне заявили, что не прочь предоставлять Украине многоцелевые истребители F-16.

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Окончательного решения нет

Журналисты попросили спикера Пентагона прокомментировать это. Он решил указать на январскую статью для издания. В ней чиновник Минобороны заявил: "Я не думаю, что мы против". Речь шла о передаче истребителей третьей стороне. Чиновник делал свое заявление на условии анонимности, но в нем он подчеркивал, что окончательного решения еще никто не принимал.

В команде Байдена призвали подождать с обсуждением передачи F-16 Украине. Ее представители стремятся сначала завершить войну, которую начала Россия. И уже после этого можно было бы двигаться дальше.

Интересно, что некоторые союзники нашего государства из Европы считают, что медлить не стоит. И они уже заявили о готовности обучать украинских пилотов. Чтобы они были готовы летать на F-16, когда нам эти истребители предоставят.

Заметим, что накануне спикер Воздушных сил Юрий Игнат в очередной раз прокомментировал вопрос, связанный с F-16 для Украины. По его словам, альтернативы для нашего государства просто не существует.

Почему нам нужны именно F-16

Юрий Игнат прокомментировал заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и замруководителя ОП Игоря Жовквы. Они отмечали, что наше государство рассматривает не только F-16, но и другие боевые самолеты в рамках "авиационной коалиции".

По словам спикера Воздушных сил, Кулеба и Жовква все правильно сказали. Ведь действительно наше государство рассматривает и другие воздушные суда, но з заделом на будущее. К примеру, те же F-15 и F-35. Эти воздушные суда понадобятся нам в послевоенный период, когда наше государство станет членом НАТО.

Вместо этого F-16 – лучший вариант для Украины среди истребителей. И эти воздушные суда нужны нам как можно скорее, ведь они могли бы переломить ход событий на фронте.

Заметим, что в Минобороны Украины заявили о потребность в 40 – 50 таких многоцелевых истребителях. Такого количества боевых самолетов будет достаточно для создания 3 – 4 эскадрилий.