В Минобороны подчеркнули, что Украине необходимо адаптировать инфраструктуру для F-16. Специальное обучение должны пройти украинские пилоты и инженеры.

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Передача нескольких единиц этой техники (F-16 – 24 Канал) не даст желаемого эффекта... Например, 2 – 3 эскадрильи F-16 (более 30 самолетов) сегодня существенно повлияли бы на ход боевых действий – это бы полностью изменило ситуацию на фронте,

– говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что F-16 необходимо будет рассредоточить по оперативным аэродромам. Это позволит быстро реагировать на изменения в воздухе. Речь идет о разных направлениях.

Ранее в Минобороны заявляли: сейчас ВСУ нуждаются хотя бы в 40 – 50 истребителях F-16. Партнеров призывают как можно скорее передать их Украине, ведь это поможет защитить украинское небо.

К слову, ранее Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – подчеркнул, что самолеты F-16 не имеют альтернативы. Однако, если говорить о периоде после победы, когда Украина присоединится к НАТО, можно рассмотреть также F-15 и F-35.