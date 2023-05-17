По словам Дуды, количество самолетов F-16, которыми владеет польская армия, не позволяет говорить о передаче какой-либо их части Украине. В то же время он заверил, что готов содействовать в подготовке украинских пилотов.

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Польша готова и дальше помогать авиацией

Дуда подчеркнул, что по передаче оружия Польша входит в тройку стран, которые помогают Украине: после США и Великобритании.

У нас относительно очень небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов – я обсуждал это с премьер-министром, министром национальной обороны некоторое время назад. Но количество самолетов F-16, которое у нас есть, не позволяет нам сегодня говорить о том, чтобы передать Украине какую-то часть из них,

– сказал президент Польши.

В то же время он заверил, что готов и дальше передавать Украине самолеты МиГ-29. Он также отметил, что Польша выступила инициатором создания коалиции для военной поддержки Украины.

Дуда отметил, что во время саммита Совета Европы доминирующей темой была поддержка Украины – как военная, так и гуманитарная, а также из-за санкций и восстановления этой страны.

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