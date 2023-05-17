За словами Дуди, кількість літаків F-16, якими володіє польська армія, не дозволяє наразі говорити про передачу будь-якої їх частини Україні. Водночас він запевнив, що готовий сприяти підготовці українських пілотів.
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Польща готова й надалі допомагати авіацією
Дуда підкреслив, що за передачею зброї Польща входить до трійки країн, які допомагають Україні: після США та Великої Британії.
Ми маємо відносно дуже невелику кількість літаків F-16. Ми готові підтримати процес підготовки українських пілотів – я обговорював це з прем'єр-міністром, міністром національної оборони деякий час тому. Але та кількість літаків F-16, яка у нас є, не дозволяє нам сьогодні говорити про те, щоб передати Україні якусь частину з них,
– сказав президент Польщі.
Водночас він запевнив, що готовий і надалі передавати Україні літаки МіГ-29. Він також зазначив, що саме Польща виступила ініціатором створення коаліції для військової підтримки України.
Дуда зазначив, що під час саміту Ради Європи домінуючою темою була підтримка України – як військова, так і гуманітарна, а також через санкції та відновлення цієї країни.
ЗСУ можуть отримати F-16: що відомо
- Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що якщо буде ухвалено рішення про передачу F-16 Україні, то на доставку знадобиться 18 місяців.
- Остін зауважив, що постачання в Україну такого типу озброєння та проведення навчань для української армії здатні змінити ситуацію на полі бою вже найближчим часом.
- До слова, у Міноборони України повідомили, що наші воїни наразі потребують 40 – 50 винищувачів F-16. З такої кількості бойових літаків можна створити 3 – 4 ескадрильї. Без цих літаків українська система ППО не буде повною.
- F-16 є найкращим варіантом літаків для України, на цьому неодноразово наголошувало військове керівництво нашої держави. Київ закликає партнерів розпочати постачання цих винищувачів якнайшвидше.