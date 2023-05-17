За словами Дуди, кількість літаків F-16, якими володіє польська армія, не дозволяє наразі говорити про передачу будь-якої їх частини Україні. Водночас він запевнив, що готовий сприяти підготовці українських пілотів.

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Польща готова й надалі допомагати авіацією

Дуда підкреслив, що за передачею зброї Польща входить до трійки країн, які допомагають Україні: після США та Великої Британії.

Ми маємо відносно дуже невелику кількість літаків F-16. Ми готові підтримати процес підготовки українських пілотів – я обговорював це з прем'єр-міністром, міністром національної оборони деякий час тому. Але та кількість літаків F-16, яка у нас є, не дозволяє нам сьогодні говорити про те, щоб передати Україні якусь частину з них,

– сказав президент Польщі.

Водночас він запевнив, що готовий і надалі передавати Україні літаки МіГ-29. Він також зазначив, що саме Польща виступила ініціатором створення коаліції для військової підтримки України.

Дуда зазначив, що під час саміту Ради Європи домінуючою темою була підтримка України – як військова, так і гуманітарна, а також через санкції та відновлення цієї країни.

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