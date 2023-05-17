Бельгійський уряд повідомив, що усі винищувачі F-16 необхідні країні для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії.

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Бельгія наразі має 50 літаків F-16. В уряді країни заявили, що усі літаки вже використовуються на місіях, від яких Бельгія не може або не хоче відмовитися.

На саміті в Гаазі на початку цього місяця (травня – 24 Канал), під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів,

– повідомив Александер де Кроо, прем'єр Бельгії.

Винищувачі F-16 американського виробника Lockheed Martin Бельгія використовує ще з 1970-х років, тож у місцевих пілотів є великий досвід їхнього використання. Та незабаром уряд Бельгії планує замінювати 34 з наявних 50 винищувачів F-16 на сучасніші моделі F-35.

Нагадаємо, що під час нещодавнього візиту до Великої Британії Володимир Зеленський заявив про створення так званої "коаліції винищувачів". Пізніше, 16 травня, він також повідомив, що до коаліції окрім Британії приєдналися також Франція та Нідерланди.

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