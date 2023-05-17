Бельгійський уряд повідомив, що усі винищувачі F-16 необхідні країні для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії.
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Бельгія наразі має 50 літаків F-16. В уряді країни заявили, що усі літаки вже використовуються на місіях, від яких Бельгія не може або не хоче відмовитися.
На саміті в Гаазі на початку цього місяця (травня – 24 Канал), під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів,
– повідомив Александер де Кроо, прем'єр Бельгії.
Винищувачі F-16 американського виробника Lockheed Martin Бельгія використовує ще з 1970-х років, тож у місцевих пілотів є великий досвід їхнього використання. Та незабаром уряд Бельгії планує замінювати 34 з наявних 50 винищувачів F-16 на сучасніші моделі F-35.
Що відомо про передачу Україні винищувачів F-16
- Нідерланди розглядають можливість передачі Україні F-16. Уряд країни вже обговорював ще потенційне ріщення із союзниками – США, Данією та Британією. Затягування передачі зброї відбувається через те, що ці системи складні і потребують серйозного обслуговування і великих фінансових витрат.
- Вже цього літа Велика Британія розпочне навчання українських пілотів. Ріші Сунак повідомив, що передача F-16 все ще залишається непростим питанням, тому британську програму підготовки пілотів адаптують до українських потреб, щоб військові могли пілотувати і інші моделі літаків.
- Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, розповів, що попри побоювання союзників, що Україна не має необхідної інфраструктури для використання літаків F-16, це не зовсім відповідає дійсності. Навпаки, винищувачі – це та зброя, яка просто необхідна українським військовим для перемоги над Росією.