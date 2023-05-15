Про це йдеться у заяві британського уряду в понеділок, 15 травня. Відомство нагадало, що ще в лютому прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія розробить нову програму навчання українських пілотів.

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Зазначають, що такі дії – це підтримка зусиль України щодо створення нових українських військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, які відповідають стандартам НАТО.

Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб передати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків,

– йдеться у заяві британського уряду.

Уряд Великої Британії також повідомив, що пліч-о-пліч триває підготовка, яка спрямована на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16.

Зверніть увагу! Сьогодні, 15 травня, Володимир Зеленський матиме розмову віч-на-віч із прем'єром Ріші Сунаком. Президент назвав Велику Британію – "лідером, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі" та наголосив, що сьогодні ця співпраця продовжиться.

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