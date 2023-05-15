Глава нашої держави розповів, що проведе з Ріші Сунаком предметні перемовини. Про це інформує 24 Канал.

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Український лідер відвідає Велику Британію

Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент анонсував зустріч з другом – Ріші Сунаком. Розповів, що вони проведуть предметні переговори тет-а-тет, а також делегаціями.

Зверніть увагу! Під час візиту до Німеччини український лідер натякнув на поповнення арсеналу і початок контрнаступу ЗСУ. Президент заявив: "Ще кілька візитів і все".

Коротко про останні закордонні візити Зеленського