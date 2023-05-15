Глава нашего государства рассказал, что проведет с Риши Сунаком предметные переговоры. Об этом информирует 24 Канал.

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Украинский лидер посетит Великобританию

Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент анонсировал встречу с другом – Риши Сунаком. Рассказал, что они проведут предметные переговоры тет-а-тет, а также делегациями.

Обратите внимание! Во время визита в Германию украинский лидер намекнул на пополнение арсенала и начало контрнаступления ВСУ. Президент заявил: "Еще несколько визитов и все".

Коротко о последних зарубежных визитах Зеленского