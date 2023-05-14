Во время совместной с канцлером Германии Олафом Шольцом конференции глава украинского государства отметил, что должен совершить еще несколько визитов. После этого наше войско получит все необходимое, чтобы провести контрнаступление, передает 24 Канал.

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Контрнаступление вот-вот начнется

Журналистка спросила Владимира Зеленского, когда же начнется контрнаступление. Особенно если учитывать тот факт, что упоминаний о нем в Западных СМИ с каждым днем становится все больше. Президент Украины взял слово, пообещав Олафу Шольцу, что не будет затягивать с ответом.

Еще несколько визитов и все,

– лаконично заявил президент.

В зале все улыбнулись, после чего Олаф Шольц добавил: "Желаю удачи".

Канцлер также отметил, что задача Германии состоит в помощи Украине защищаться против российской агрессии. Он добавил, что Берлин на втором месте после Вашингтона среди тех, кто поддерживает наше государство в войне, развязанной Россией. И так будет дальше, подчеркнул он.

"Поэтому этот пакет сейчас так велик. Это миллиардная сумма, мы это видим. Наш месседж вполне ясен в отношении Украины, а также в отношении российского агрессора. Мы будем поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется. Мы надеемся, что война скоро закончится", – добавил канцлер Германии.

Он добавил, что Украина благодаря современному вооружению будет иметь возможность себя защищать. В то же время он подчеркнул, что партнеры готовятся к тому, что поддержка нашего государства может быть долговременной.

Отметим, что во время конференции в телеграме Владимира Зеленского появилось сообщение. В нем глава государства поблагодарил Германию за самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения.

Немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП спасают украинскую жизнь и приближают нас к победе. Германия – надежный союзник. Вместе приближаем мир,

– подчеркнул он.

О пакете военной помощи стало известно утром 14 мая. Тогда в МИД Германии сообщили, что его общая сумма 2,7 миллиарда евро, а войдут в него:

18 колесных гаубиц,

противовоздушная оборона: 4 системы IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты,

артиллерийские боеприпасы,

30 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 + 20 боевых машин пехоты MARDER,

свыше 100 боевых бронированных машин.

В ведомстве подчеркнули, что твердо стоят на стороне нашего государства, противостоящего агрессии со стороны России.