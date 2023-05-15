Об этом говорится в заявлении британского правительства в понедельник, 15 мая. Ведомство напомнило, что еще в феврале премьер-министр Риши Сунак объявил, что Британия разработает новую программу обучения украинских пилотов.

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Отмечают, что такие действия – это поддержка усилий Украины по созданию новых украинских военно-воздушных сил, оснащенных истребителями F-16, которые отвечают стандартам НАТО.

Этим летом мы приступим к начальному этапу обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, используемую британскими пилотами, чтобы передать украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов,

– говорится в заявлении британского правительства.

Правительство Великобритании также сообщило, что бок о бок идет подготовка, направленная на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16.

Обратите внимание! Сегодня, 15 мая, Владимир Зеленский будет беседовать с премьером Риши Сунаком. Президент назвал Великобританию – "лидером, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе" и подчеркнул, что сегодня это сотрудничество продолжится.

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