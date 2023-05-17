Бельгийское правительство сообщило, что все истребители F-16 необходимые стране для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии.

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Бельгия имеет 50 самолетов F-16. В правительстве страны заявили, что все самолеты уже используются на миссиях, от которых Бельгия не может или не желает отказаться.

На саммите в Гааге в начале этого месяца (мая – 24 Канал), во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром, также поднимали вопрос о F-16. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем учить пилотов,

– сообщил Александер де Кроо, премьер Бельгии.

Истребители F-16 американского производителя Lockheed Martin Бельгия использует еще с 1970-х годов, так что у местных пилотов есть большой опыт их использования. Но вскоре правительство Бельгии планирует заменять 34 из 50 истребителей F-16 на более современные модели F-35.

Напомним, что во время недавнего визита в Великобританию Владимир Зеленский заявил о создании так называемой "коалиции истребителей". Позже, 16 мая, он также сообщил, что к коалиции, кроме Британии, присоединились также Франция и Нидерланды.

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