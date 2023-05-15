Такие заявления без предварительных согласований с Соединенными Штатами Америки вряд ли возможны. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Обратите внимание Главный желаемый приз, – военный эксперт объяснил преимущества именно F-16 для Украины

Так построена дипломатия между странами – они сначала обсуждают вопросы, а когда понимают, каким будет видение и механизм реализации этого вопроса на практике, начинают делать определенные заявления, подчеркнул политолог.

Заявления европейских стран и украинских лидеров о том, что решение о передаче истребителей выходит на финишную прямую, говорит о том, что ключевые моменты в довольно долгих переговорах уже достигнуты. И теперь дело за реализацией.

Преимущества для партнеров

Рейтерович пояснил, что выбор истребителей F-16 для передачи Украине достаточно мотивирован. Ведь они находятся на вооружении практически всех стран-членов НАТО и ЕС.

Здесь есть еще логика такая, что для многих стран на сегодняшний день, особенно на фоне российской агрессии крайне актуален вопрос обмена своего воздушного флота на более новые модели. История с Украиной может в этом плане помочь,

– заметил аналитик.

С одной стороны, союзники смогут оказать серьезную помощь Украине, поскольку эти истребители достаточно новые и по качеству преобладают над российскими аналогами. Более того, их можно использовать здесь и сейчас, ведь у них есть все необходимые запасы компонентов и вооружения.

С другой стороны, эти страны надеются, что они так смогут ускорить процесс предоставления себе лучших истребителей, более нового поколения, которые есть в США. Такие процессы нормальные и характерные для различных конфликтов и войн, происходивших ранее, подчеркнул Рейтерович.

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Сюрприз для россиян

Сейчас вопрос стоит только в дате передачи и количества этих истребителей. Политолог вспомнил слова Юрия Игната, что для защиты украинского неба нашему государству необходимо около 200 истребителей. Он предположил, что сейчас говорится уже о решении стратегического вопроса.

История с истребителями может развиваться несколько иным путем, чем история с передачей танков. Рейтерович считает, что долгой эпопеи с количеством истребителей не будет, их могут отправить сразу в достаточном количестве.

Причем россияне об этом узнают тогда, когда из этих истребителей им уже непосредственно что-нибудь прилетит к окопам или где они будут находиться в этот период,

– резюмировал аналитик.

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