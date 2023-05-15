Сунак на встрече с Зеленским заявил, что Великобритания уже относительно скоро сможет начать учить украинских военных пользоваться истребителями западного образца. Однако сама поставка все еще остается непростой задачей.

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"Коалиция истребителей": что обсуждали Зеленский и Сунак

Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака прошла в резиденции Чеккерс 15 мая. Несмотря на отсутствие четкого решения о передаче истребителей, Сунак заявил, что украинские военные уже летом могут начать учиться использовать F-16.

Зеленский же сообщил, что хочет образовать с Великобританией "коалицию истребителей", и что уже совсем скоро сможет объявить о важных решениях по F-16, однако над ними еще предстоит немного поработать.

Мы будем ключевой частью коалиции стран, оказывающих поддержку Владимиру и Украине. Как мы с Владимиром обсуждали, наращивание потенциала истребительной авиации – это не простая задача,

– заявил премьер-министр Великобритании.

Сунак отметил, что передача истребителей Украине затягивается, потому что требует не только собственного решения о предоставлении самолетов, но и налаживания логистики и подготовки пилотов.

Кроме того, 15 мая Риши Сунак подтвердил предоставление нового пакета военной помощи для Украины. В помощь должны войти сотни ракет для систем противовоздушной помощи и ударные беспилотники большой дальности. Пока премьер не подтвердил точное количество вооружения, которое Великобритания планирует передать Украине, однако заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы "Украина была в сильнейшей позиции для обеспечения продолжительного мира".

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