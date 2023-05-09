Новый пакет помощи будет объявлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

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Новый пакет помощи Украине будет финансировать:

дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

155-мм артиллерийские снаряды;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

поддержка тренировок, технического обслуживания и деятельности.

Обратите внимание! Инициатива содействия безопасности Украины – это программа, по которой США закупают новое оружие и оборудование в промышленности, а не поставляют его из запасов Пентагона.

В Минобороны США отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд безопасности.

Заметим, что с учетом этого будущего пакета стоимость военной помощи, которую США предоставили Украине с февраля 2022 года, составит почти 37 миллиардов долларов.

Реакция Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на радостную новость. Он подтвердил, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.

Спасибо нашим союзникам,

– написал Ермак.

Как США помогает Украине

США являются одними из самых преданных партнеров Украины. Последний пакет американской военной помощи Киеву был объявлен 3 мая. Его стоимость – 300 миллионов долларов. Помощь выделялась указом президента США по запасам американского Минобороны.

В него вошли боеприпасы к HIMARS, пехотное вооружение, дополнительные гаубицы, автомобильная техника, артиллерийские и минометные боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование.