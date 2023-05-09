Соответствующую информацию сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет 24 Канал. Она заверила, что Украина может полагаться на солидарность со стороны Европы столько – сколько потребуется.

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ЕС пытается ускорить производство боеприпасов для Украины

Фон дер Ляйен рассказала, что ЕС работает по разным направлениям, однако приоритетом остается помочь обеспечить Украине боеприпасы, которые ей нужны. В контексте боеприпасов ЕС работает по 3 направлениям.

Самым быстрым является немедленная передача боеприпасов из запасов стран членов ЕС. Мы выделили для этого 1 миллиард евро и это работает,

– сказала она.

Глава Еврокомиссии сообщила, что значительные запасы боеприпасов уже переданы или находятся на пути в Украину. В то же время, она подчеркнула, что срочно нужно сделать еще больше.

"Есть второй путь, который мы согласовали на прошлой неделе, предоставив 1 миллиард евро для закупки боеприпасов 155-мм и 152-мм из стран-членов ЕС", – отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии сказала, что третий путь, по которому идут страны ЕС, – это увеличение производства и ускорение поставки боеприпасов, которые нужны Украине.

На каких еще направлениях ЕС помогает Украине

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз продолжает предоставлять Украине финансовую помощь. В частности, на 2023 год Украина выделила помощь в размере 18 миллиардов евро. Из этой суммы Украина уже получила 6 миллиардов евро.

Как сказала глава Еврокомиссии, финансовая помощь вносит значительный вклад в закрытие бюджетных пробелов.

Третье направление работы ЕС – это санкции против России. Фон дер Ляйен рассказала, что ЕС продолжает делать все, что в его силах, чтобы разваливать военную машину России.

Она сообщила, что блок сократил импорт из России почти на 2/3, лишая Кремля важных доходов. Также фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия приняла предложения по 11 пакету санкций, который заключается в том, чтобы помешать России обходить ограничения.