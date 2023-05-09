Відповідну інформацію повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, пише 24 Канал. Вона запевнила, що Україна може покладатися на солідарність з боку Європи стільки, скільки буде потрібно.

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ЄС намагається прискорити виробництво боєприпасів для України

Фон дер Ляєн розповіла, що ЄС працює на різних напрямках, однак пріоритетом залишається допомогти забезпечити Україну боєприпасами, які їй потрібні. У контексті боєприпасів ЄС працює по 3 напрямках.

Найшвидшим є негайна передача боєприпасів із запасів країн членів ЄС. Ми виділили для цього 1 мільярд євро і це працює,

– сказала вона.

Очільниця Єврокомісії повідомила, що значні запаси боєприпасів вже передані або перебувають на шляху до України. Водночас вона наголосила, що терміново потрібно зробити ще більше.

"Є другий шлях, який ми узгодили минулого тижня, надавши 1 мільярд євро для закупівлі боєприпасів 155-мм та 152-мм з країн членів ЄС", – зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії сказала, що третій шлях, яким йдуть країни ЄС, – це збільшення виробництва й прискорення поставки боєприпасів, які потрібні Україні.

На яких ще напрямках ЄС допомагає Україні

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз продовжує надавати Україні фінансову допомогу. Зокрема, на 2023 рік Україні виділили допомогу у розмірі 18 мільярдів євро. З цієї суми Україна вже отримала 6 мільярдів євро.

Як сказала очільниця Єврокомісії, фінансова допомога робить значний внесок у закриття бюджетних прогалин.

Третій напрямок роботи ЄС – це санкції проти Росії. Фон дер Ляєн розповіла, що ЄС продовжує робити, все, що в його силах, щоб розвалювати воєнну машину Росії.

Вона повідомила, що блок скоротив імпорт з Росії майже на 2/3, позбавляючи Кремль важливих доходів. Також фон дер Ляєн нагадала, що Єврокомісія ухвалила пропозиції щодо 11 пакету санкцій, який полягає в тому, щоб завадити Росії обходити обмеження.