Про приїзд Урсули в Україну у вівторок, 9 травня, стало відомо ще напередодні. Власне, планує глава Єврокомісії у столиці нашої держави зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.
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"Тут цінності захищаються щодня"
У своєму дописі згадала посадовиця, зокрема, про те, що віднедавна 9 травня в Україні – це День Європи. Зі слів чиновниці зрозуміло, що їй надзвичайно радісно провести це свято в нашій державі.
Приємно повернутися в Київ. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке доречне місце для святкування Дня Європи. Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня День Європи також тут, в Україні,
– йдеться в дописі Урсули фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляєн у Києві / Фото з твітеру чиновниці
День Європи замість "Дня Побєди"
- Тривалий час українці під впливом російської пропаганди святкували 9 травня так званий "День Побєди".
- Уже зараз можна констатувати, що нам як нації вдалось переосмислити власну історію та засвідчити рух в бік повної культурної незалежності від Росії та СРСР.
- Власне, указом Президента України 9 травня – це День Європи. Його святкують усі держави Європейського Союзу і тепер ми.
- А 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення, вшановуючи жертв Другої світової війни.
Втрати України у Другій світовій війні / Картинка 24 Каналу