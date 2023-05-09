О приезде Урсулы в Украину во вторник, 9 мая, стало известно еще накануне. Собственно, планирует глава Еврокомиссии в столице нашего государства встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Смотрите также Между двумя огнями: как Украина переосмысливает свою судьбу и роль во Второй мировой

"Здесь ценности защищаются каждый день"

В своем сообщении упомянула чиновник, в частности, о том, что с недавнего времени 9 мая в Украине – это День Европы. Со слов Урсулы понятно, что ей чрезвычайно радостно провести этот праздник в нашем государстве.

Приятно возвратиться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Это уместное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая День Европы также здесь, в Украине,

– говорится в сообщении Урсулы фон дер Ляен.



Урсула фон дер Ляен в Киеве / Фото с твитера чиновницы

Обратите внимание! Урсула фон дер Ляен является 13 президентом Европейской комиссии. На своей должности она с 1 декабря 2019 года. До этого долгое время чиновница руководила оборонным ведомством Германии. Кроме того, отметим, что Еврокомиссия – исполнительный орган Европейского Союза, хотя и имеет определенные законодательные возможности.

День Европы вместо "Дня Победы"

Долгое время украинцы под влиянием российской пропаганды отмечали 9 мая так называемый "День Победы".

Уже сейчас можно констатировать, что нам, как нации, удалось переосмыслить собственную историю и засвидетельствовать движение в сторону полной культурной независимости от России и СССР.

Собственно, указом Президента Украины 9 мая – это День Европы. Его празднуют все государства Европейского Союза и сейчас мы.

А 8 мая мы отмечаем День памяти и примирения, чествуя жертв Второй мировой войны.



Потери Украины во Второй мировой войне / Картинка 24 Канала