Соответствующий указ вступает в силу дня опубликования. Его обнародовали на сайте президента Украины, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель, – Зеленский обратился к украинцам в День памяти

В Украине 9 мая будут праздновать День Европы

В указе президента говорится, что в Украине теперь будут отмечать 9 мая День Европы совместно с государствами Европейского Союза.



Соответствующий указ президента / Скриншот

Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира... И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет,

– сказал в своем обращении Зеленский.

Итак, от завтра, 9 мая, украинцы будут чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все 9 лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения.

"Это будет День Европы – нашей союзницы, которая дает убежище украинским женщинам и детям. Не посягающая на наш суверенитет и не ставящая под сомнение наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину "вымышленным" или "искусственным" образованием. И которое дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и его – нашу Европу!" – подчеркнул президент.

Он добавил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

Празднование Дня Европы в Украине

Напомним, что ранее в Украине каждый год в третью субботу мая отмечали День Европы. До войны на центральных площадях Киева, Харькова, Одессы, Львова проходили праздничные мероприятия.

Так, в столице строили "Европейский городок", проводили презентации об истории и культуре европейских стран, концерты.