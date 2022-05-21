Это уже 20-й День Европы, который отметит Украина. Праздник был основан еще в 2003 году, поскольку Украина взяла стратегический курс на сближение с Европейским Союзом и дальнейшее вступление в него. Об истории этого дня и пути нашего государства в ЕС – читайте дальше.

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В Европе такой праздник отмечают 9 мая. В 1950 г. министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с призывом к объединению послевоенных европейских государств для их развития и процветания в будущем. Это послужило толчком для создания ЕС.

Кстати, 18 апреля 2022 Верховная Рада тоже предложила перенести праздник на 9 мая. Если соответствующий законопроект поддержат, то в следующем году мы отметим День Европы вместе с ЕС.

Празднование Дня Европы в Украине

До войны на центральных площадях Киева, Харькова, Одессы, Львова проходили праздничные мероприятия. Например, в Киеве строили "Европейский городок", проводили презентации об истории и культуре европейских стран, концертах.



Празднование Дня Европы раньше / Фото "Вечерний Киев"

Однако сейчас, во время военного положения, празднования не будут проводить из-за угрозы ракетных ударов. На Старокиевской горе устроят развлекательную программу, но будем полноценно отмечать праздник уже после победы. Несмотря на это, украинцы вспоминают о празднике в соцсетях, размещая сообщения под хештегом "День Европы".

Отмечают, что нас объединяют не только география и цвета флагов, но общие мнения, ценности и будущее. Украина всегда была, есть и будет частью Европы.

Путь Украины в ЕС

Украина выбрала путь европейской интеграции давно, однако в 2013 году начался процесс необратимости – Революция Достоинства. Так, 28 ноября 2013 на 8 саммите должны были подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Однако 21 ноября правительство Януковича неожиданно приостановило подготовку к подписанию документа. Люди вышли на митинги. Свое право на выбор пришлось бороться протестами, за это полегла "Небесная Сотня".

Однако после смены власти в Украине официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом.

Подписали соглашение об ассоциации, которое ратифицировали все страны ЕС.

Отказавшись от внеблокового статуса, Украина закрепила курс на вступление в ЕС и НАТО в Конституцию. Евросоюз стал основным торговым партнером Украины.



Начало Революции Достоинства / Фото "Рубрика"

Статус кандидата на членство не за горами

После полномасштабного нападения России процесс евроинтенграции нашей страны существенно ускорился. Наши европейские партнеры, в частности, Литва и Польша, сразу заявили, что Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС.

Уже 28 февраля произошел исторический момент – президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз, которую в тот же день отправили в Брюссель.



Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС / Фото с твиттера президента

Далее Украина начала заполнять опросник – это анкета, которая необходима для получения статуса кандидата в членство в ЕС. Ее первую часть заполнили и передали в Брюссель в середине апреля, а 9 мая отправили вторую. К слову, на ответы ко второй части опросника ушло около 4 тысяч страниц. В Еврокомиссии уже изучают документ.

Европейский Совет должен рассмотреть заявку Украины на вступление в ЕС в июне 2022 года. В Офисе Президента надеются, что тогда государство сможет получить статус кандидата на членство, поскольку большинство европейских стран нас поддерживают. Собственно, решение Евросовета станет своеобразным тестом и покажет, не были ли все эти слова поддержки в последние месяцы только словами.

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