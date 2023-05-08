Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування. Його оприлюднили на сайті президента України, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Хоч агресор тепер інший, у нього та ж мета, – Зеленський звернувся до українців у День пам'яті

В Україні 9 травня святкуватимуть День Європи

В указі президента йдеться, що в Україні тепер відзначатимуть щороку 9 травня День Європи спільно з державами Європейського Союзу.



Відповідний указ президента / Скриншот

Зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється проти тотального зла. Зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється за майбутнє – і своє, і всієї Європи, усього вільного світу... І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде,

– сказав у своєму зверненні Зеленський.

Отже, від завтра, 9 травня, українці будуть вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців усі 9 років агресії й уже 439 днів повномасштабного вторгнення.

"Це буде День Європи – нашої союзниці, яка дає прихисток українським жінкам і дітям. Яка не зазіхає на наш суверенітет і не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху. Яка ніколи не називає Україну "вигаданим" чи "штучним" утворенням. І яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її – нашу Європу!" – наголосив президент.

Він додав, що багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру.

Святкування Дня Європи в Україні

Нагадаємо, що раніше в Україні щороку в третю суботу травня відзначали День Європи. До війни на центральних площах Києва, Харкова, Одеси, Львова відбувались святкові заходи.

Так, у столиці будували "Європейське містечко", проводили презентації про історію та культуру європейських країн, концерти.