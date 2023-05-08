Урсула фон дер Ляйен прибудет в Украину по случаю Дня Европы. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен прибудет в Украину в День Европы

С 2023 года Украина отметит День Европы вместе с другими европейскими странами. Заметим, что этот праздник у нас есть с 2003 года, однако раньше в нашей стране он отмечался в третью субботу мая.

8 мая 2023 года Владимир Зеленский подписал указ "О Дне Европы", установив отмечать День Европы совместно с государствами Европейского Союза – 9 мая. В этот день в Киев приедет Урсула фон дер Ляйен, которая подтвердит непоколебимую поддержку Украины.

Сегодня президент Урсула фон дер Ляйен будет в Киеве, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Она подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС в День Европы,

– говорится в сообщении комиссии.

День Европы – важный для Украины

Во время своего обращение Зеленский сказал, что теперь Украина будет отмечать День Европы наравне со странами ЕС. Ведь это, прежде всего, о единстве европейцев.

Владимир Зеленский Президент Украины "Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Это будет День Европы, который помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой – решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. , чтобы мы могли защитить себя и его – нашу Европу".

Он также сообщил, подавший в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Президент подчеркнул, что придет время, и у нас появится новая важная дата – День победы украинцев над рашизмом.