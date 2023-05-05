Евросоюз поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу. Соответствующее решение было принято в рамках инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.

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В заявлении говорится, что такое решение будет способствовать защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российских окупантов.

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