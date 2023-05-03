Соответствующее заявление сделали в Пентагоне. Там подчеркнули, что, в частности, в новый пакет помощи вошли авиационные ракеты Hydra-70.

Обратите внимание То, что говорит Россия, нужно делить на два, – в США отреагировали на "атаку дронов" на Кремль

Что вошло в пакет помощи

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;

ракеты TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;

авиационные ракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию;

боеприпасы для расчистки помех;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования.

Кроме того, в Пентагоне подчеркнули, что и дальше будут поддерживать Украину.

Зеленский уверен, что Украина получит F-16

Владимир Зеленский во время визита в Хельсинки выразил уверенность, что Украина получит F-16.

Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что хотелось бы, чтобы было наоборот, потому что это облегчило бы работу героев ВСУ. В то же время Украина благодарна за помощь.