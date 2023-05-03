Відповідну заяву зробили у Пентагоні. Там наголосили, що, зокрема, до нового пакету допомоги увійшли авіаційні ракети Hydra-70.

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Що загалом увійшло у пакет допомоги

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм гаубиці;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

системи протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання.

Окрім того, у Пентагоні наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну.