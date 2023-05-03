Відповідну заяву зробили у Пентагоні. Там наголосили, що, зокрема, до нового пакету допомоги увійшли авіаційні ракети Hydra-70.
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Що загалом увійшло у пакет допомоги
Додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм гаубиці;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
- ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
- системи протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;
- боєприпаси для розчищення перешкод;
- вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання.
Окрім того, у Пентагоні наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну.