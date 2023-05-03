У США заявили, що треба ділити на два все те, що кажуть у Кремлі. Про це заявив держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, інформує 24 Канал.
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Що кажуть у США про "атаку" Кремля
За словами Блінкена, він бачив повідомлення про "атаку дронів" на Кремль, однак він не може це підтвердити.
Ми просто не знаємо. Я б сприймав усе, що виходить із Кремля, з дуже великою часткою скепсису. Треба ділити на два все те, що там кажуть. Тож давайте подивимося на факти… Але Україна має право захищати себе, як вважає за потрібне,
– зазначив держсекретар США.
Як виявилось, США все ще збирають факти щодо ймовірного інциденту з "дронами" у Москві. Один з американських чиновників повідомив, що Сполучені Штати не попереджали про ймовірну "атаку безпілотників" на Кремль.
"Що б не сталося, попереднього попередження не було", – сказав представник США, додавши, що влада все ще намагається з’ясувати, що саме сталося.
Інший американський чиновник зауважив, що вони все ще працюють над оцінкою претензій Росії і ще не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна нібито "намагалася вбити Путіна".
"Атака БПЛА" на Кремль: що відомо
- 3 травня у пресслужбі Путіна заявили, що вночі нібито Україна "намагалася завдати удару по Кремлю".
- Водночас Пєсков наголосив, що Путіна не було у Кремлі в момент нібито "спроби атаки безпілотників".
- У пресслужбі Путіна зазначили, що "Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне".
- Жителі країни-агресорки вже в істериці почали коментувати інцидент. Дехто дивується, як взагалі "безпілотник з України" зміг долетіти до Кремля, а дехто – почав закликати "розбомбити у відповідь Банкову".
- Володимир Зеленський відреагував на абсурдну заяву Росії. Він наголосив, що Україна захищає лише власні міста та села на своїй території.