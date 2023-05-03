Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час пресконференції з фінським колегою Саулі Нііністьо в Гельсінкі, пише 24 Канал. Президент сказав, що Україні дуже потрібні літаки.

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Україна може отримати літаки після контрнаступу

Глава держави пояснив, що війна диктує такі правила, що Україна спершу повинна здобути успіх на полі бою, після чого отримати певну зброю.

"Чи будуть вони (літаки – 24 Канал) у нас і чому я вірю, що будуть – я впевнений! Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно доводити це на полі бою", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Україна не дозволила Росії захопити нашу країну за три дні. Саме після цього, як сказав президент, Україна отримала певну зброю.

Згодом Зеленський натякнув на успіхи України під час осінньої кампанії у Харківській та Херсонській областях, після чого Київ почав добиватися далекобійної артилерії.

Відтак, глава держави вважає, що Україна отримає позитивне рішення щодо літаків після очікуваного контрнаступу.

Чому я впевнений, що в нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки,

– сказав Зеленський.

Він додав, що Україна хотіла б, щоб все було навпаки, оскільки це полегшило б роботу нашим військовим. Втім, Зеленський наголосив, що Україна вдячна за всю допомогу.

Президент Фінляндії пояснив, чому країна не може передати Україні літаки

Президент Фінляндії теж прокоментував тему винищувачів для України, зокрема, чому північноєвропейські країни зволікають, з цим рішенням.

Саулі Нііністьо розповів, що Україна порушує тему про передачу саме винищувачів F-16, яких немає на озброєнні Фінляндії. Натомість Фінляндія має досить старі винищувачі Hornet.

Нііністьо зазначив, що цих літаків обмаль не тільки в Європі, а в цілому у світі. Також він пояснив, чому Фінляндія не може передати Україні свої літаки Hornet.

Фінський лідер звернув увагу на те, що його країна межує з Росією. При цьому Фінляндія планує придбати літаки F-35, які мають замінити Hornet.

Відтак, поки Фінляндія не отримає нові літаки, вона не може віддати свої повітряні судна з міркувань безпеки.

Натомість, коли Фінляндія отримає F-35, то літаки Hornet будуть списані. Після заяви Нііністьо Зеленський зробив ремарку, що Україні подобаються фінські літаки.