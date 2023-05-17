У Міноборони наголосили, що Україні необхідно адаптувати інфраструктуру для F-16. Спеціальне навчання мають пройти українські пілоти та інженери.

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Передача кількох одиниць цієї техніки (F-16 – 24 Канал) не дасть бажаного ефекту... Наприклад, 2 – 3 ескадрильї F-16 (понад 30 літаків) сьогодні б суттєво вплинули на хід бойових дій – це б повністю змінило ситуацію на фронті,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони зауважили, що F-16 необхідно буде розосередити по оперативних аеродромах. Це дозволить швидко реагувати на зміни у повітрі. Мовиться про різні напрямки.

Раніше у Міноборони заявляли: наразі ЗСУ потребують хоча б 40 – 50 винищувачів F-16. Партнерів закликають якнайшвидше передати їх Україні, адже це допоможе захистити українське небо.

До слова, раніше Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – наголосив, що літаки F-16 не мають альтернативи. Однак якщо говорити про період після перемоги, коли Україна долучиться до НАТО, можна розглянути також F-15 і F-35.